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Çöp tenekesi bomba gibi patladı

'nın ilçesinde bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen patlama paniğe neden oldu

İHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 21:30 ABONE OL
Çöp tenekesi bomba gibi patladı
Turgutlu ilçesinde Atatürk Mahallesi Setüstü Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği çöp konteynerinde inceleme yaptı. Ekipler patlamanın nedenini araştırırken, parçalanan çöp konteyneri Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından değiştirildi. Polis ekipleri bölgede araştırma yaparken konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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Çöp tenekesi bomba gibi patladı
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