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Son dakika! Dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme! O anlar kamerada...

İstanbul 'te bir kuyumcuyu dolandırmaya kalkan şahıs sert kayaya çarptı. İşletme sahibi, şahsın bozdurmak istediği altının sahte olduğunu anlayınca şahıs dükkandan çıkarak kaçmaya başladı. Dükkan sahibi ve çevredeki esnaf da kaçan dolandırıcının peşinden koştu. Bu sırada şüpheli hiç beklemediği bir hamle ile karşılaştı. Olayı fark eden kurye şahsın önünü kesip uçan tekme atarak onu yakaladı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte son dakika haberinden görüntüler.

İHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 09:06 Son Güncelleme: 6.1.2021 09:39 ABONE OL
Son dakika! Dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme! O anlar kamerada...

İSTANBUL'DAN ŞOKE EDEN SON DAKİKA GÖRÜNTÜLERİ: Kurtköy'de bir şahıs elindeki sahte altın bilezik ile kuyumcuya girerek bozdurmak istedi. Kuyumcu altının sahte olduğunu anlayınca şüpheli şahıs dükkandan kaçmaya başladı. Kuyumcudan koşarak uzaklaşmaya çalışan şahsın peşinden dükkan sahipleri koşmaya başladı.

KURYE, ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Durumu fark eden kurye motosikletine binerek şahsın peşine düştü. Motosikleti ile şahsın önünü kesen kurye koşarak kaçmaya çalışan şahsa uçan tekme attı.

UÇAN TEKME KAMERADA

Kuyumcudan koşarak kaçmaya çalışan şahıs, cadde girişinde motosikletli kuryenin kendisine uçan tekme atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şahsın yere düşmesi ile vatandaşlar dolandırıcıya tepki göstererek linç girişiminde bulundu. Yakalanan dolandırıcı polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu sahibi Fuat Sevgi, "Bu bölgede yaklaşık yirmi beş senedir kuyumculuk yapmaktayız. Dün benim farklı bir işlemim vardı. Onunla uğraşırken bizim çalışandan Ali Kemal ve Furkan Bey bir Trabzon bileklik geldiğini söylediler. Ben de kontrol edeyim diye arkadaşı yanıma çağırdım. Yanıma geldiği gibi baktım bunun altın olmadığına karar verdim. Arkadaş elinden tutup hasırı çekmeye başladı o sırada kaçmaya başladı. İleride sağ olsun yakaladık. Motosikletle sağ olsun yan komşu kovaladı, yakaladık. İki aydan beri bu tarz olaylar başımıza geliyor" dedi.

Uçan tekme atan motosikletli kurye Fırat Özalan, "Tam paketten geldiğim sırada ağabeyler direk bağırmaya başladı. Motorla direk önünü kesmem sonucu zaten adam üstüme doğru koşuyordu. Ben de mecburen bir şey yapmak zorundaydım. Yani baktım kimse yaklaşmayınca mecburen direkt önünü kestim. Tekme attım. Baktım yine kaçmaya çalışınca mecburen bu sefer üstüne saldırmak zorunda kaldım" şeklinde koştu.

İstanbul'da kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme | Video

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Son dakika! Dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme! O anlar kamerada...
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