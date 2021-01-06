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Erkek arkadaşına ‘Aileme bakar mısın’ mesajı atmış

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Erkek arkadaşına ‘Aileme bakar mısın’ mesajı atmış
Muğla Bodrum'da elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulunan Ukraynalı Kristina Novytska (30) ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Novytska'nın yılbaşı gecesi Kiev'de emlakçılık yapan Türk vatandaşı eski erkek arkadaşına cep telefonundan, "Kiev'deki aileme iyi bakar mısın? Bir ihtiyaçları olursa karşılar mısın?" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Kiev'in yanı sıra Bodrum'da da evi olduğu öğrenilen genç kadının eski erkek arkadaşının ifadesi polis tarafından alındı. Adı açıklanmayan erkek arkadaş ifadesinde, "Kristina ile uzun zamandır görüşmüyorduk. Yılbaşı gecesi bana mesaj atınca şaşırdım. Eşim yanımda olduğu için sildim, cevap vermedim. Alkollü olduğu için bana mesaj yazmış olabileceğini düşündüm" diye konuştu. Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi mezunu Novytska'nın bir siteye model olarak ilan verdiği görüldü. Kristina profilinde fotoğraf çekimleri, sinema ve video reklamları, mayo defilesi, hosteslik ve partide çalışabileceğini belirtiyor.

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Erkek arkadaşına ‘Aileme bakar mısın’ mesajı atmış
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