Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar/kısıtlamalar kalktı mı?

Yasaklara ilişkin son gelişmeler her geçen gün önem kazanırken konu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle yasakların ne zaman biteceği, yeni yılda yasakların kalkıp kalkmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Peki; yasaklar ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalktı mı?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih henüz resmi olarak açıklanmazken hafta içi ve hafta sonu hala yasaklar uygulanmaya devam etmektedir. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.