Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar/kısıtlamalar kalktı mı?

Yasaklara ilişkin son gelişmeler her geçen gün önem kazanırken konu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle yasakların ne zaman biteceği, yeni yılda yasakların kalkıp kalkmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte gelecek resmi açıklamalar bekleniyor. Peki; yasaklar ne zaman bitecek? Kısıtlamalar kalktı mı?
Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih henüz resmi olarak açıklanmazken hafta içi ve hafta sonu hala yasaklar uygulanmaya devam etmektedir. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK 2021, KALKTI MI?
Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri gündemde araştırılıyor. Pandemi nedeniyle hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasakların kaldırılacağı tarih ile ilgili net bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELER?
81 ilde hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlıyor ve saat 05.00'a kadar devam ediyor.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı ise bütün gün uygulanıyor. Yani cuma günü saat 21.00'de başlayacan sokağa çıkma yasağı pazartesi günleri saat 05.00'a kadar sürüyor.