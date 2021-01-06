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Kan donduran itiraf! 4 aylık bebeğini sokağa terk etti!

’da programına katılan Mehmet Apalak’ın ifadeleri kan dondurdu “ 4 aylık bebeğimi bir apartmanın önüne bıraktım! ” ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programına katılan Songül Çolak, 22 yıldır hiç görmediği oğlunu aramak için Esra Erol’dan yardım istedi.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 12:27 Son Güncelleme: 6.1.2021 12:37 ABONE OL
Kan donduran itiraf! 4 aylık bebeğini sokağa terk etti!

Songül Çolak, "Oğlumu en son 3 aylıkken gördüm. Çocuğumun babası Mehmet Apalak oğluma kimlik bile çıkarmadı. Çocuğumu sattı ve nerede olduğunu biliyor. Oğlumu benden alanlardan hesap sormak istiyorum" diyerek isyan etti.

SONGÜL ÇOLAK'IN DİNİ NİKÂHLI ESKİ EŞİ MEHMET APALAK STÜDYODA

İddiaların odağındaki Mehmet Apalak canlı yayına gelerek " Songül ile beni eniştesi tanıştırdı. Dini nikâhlı beraberliğimiz oldu ancak Songül sürekli evden kaçıyordu. Ben çocuğu satmadım. O dönem cahildim, çocuk gece gündüz ağlıyordu. Bakacak kimsem yoktu bu yüzden 4 aylık çocuğumu Gaziantep Kale altının yanındaki çocuk esirgeme kurumunun biraz uzağındaki bir apartmanın önüne bıraktım. Pişmanım. Çocuğu bulmak istiyorum" dedi. Apalak'ın bu ifadeleri üzerine stüdyo buz kesti.

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Kan donduran itiraf! 4 aylık bebeğini sokağa terk etti!
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