Kayseri'de tüyler ürperten paranormal fotoğraf

"FOTOĞRAFTAKİ GERÇEK BİR CİN"

Fotoğrafta yer alan varlığın gerçek bir cin olduğunu belirten Biyoenerji ve Psikolojik Ruh Uzmanı Ali Demir, "Fotoğrafta görünen Yahudi bir cin. Bu Huddam bir cindir. Yani cinler arasında ilim sahibi olanlardandır. Görevi ise kendilerine emanet edilen bir şeyi korumaktır. Cinler isterlerse görünebilirler. Bu cinde fotoğrafta görüldüğü üzere tılsımlı defineyi koruyor. Cinler 1 asır sonra hazineyi sahiplenirler. Çünkü onlarda bizler gibi hayatı ve ekonomileri olan varlıklar" dedi.

HADİS VE AYETLERE AYKIRI

Fotoğraflanan varlığın cin olmadığını belirten emekli İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer'de "Cinler görünmezdir. Asıl özellikleri de görünmez olmalarıdır. Biz böyle bir şeyin olamayacağını biliyoruz. Ayet ve hadislere aykırı. Peygamberimiz Hz. Muhammed'de (SAV) cinlerin peygamberi olmasına rağmen onları bir kaç kere gördü. Her zaman görmedi. Cinlerle konuştuklarını ve gördüklerini söyleyenlerin gayeleri, insanları etki altında bırakıp maddi gelir elde etmek. Böyle bir şey yok olamazda" diye konuştu.