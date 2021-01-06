Son dakika: Komandolar Suriye’ye dualarla uğurlandı

Albay Yılmaz, "Yüce Türk milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığımızın sonsuz desteklerini her daim yanınızda olduğunu unutmayın. Aldığınız eğitim, edindiğiniz tecrübe ve silah arkadaşlarınıza olan güveniniz tam olsun. Talimatların dışına asla çıkmayın. Önce emniyet sonra hareket prensibinden asla ödün vermeyin. Görevinizi layıkıyla yerine getireceğinize inancımız tamdır. Aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz asla arkada kalmasın" ifadelerini kullandı.