Son dakika: Komandolar Suriye’ye dualarla uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenen Suriye'nin Barış Pınarı bölgesine Diyarbakır'da görevli komandolar dualarla uğurlandı.
Ailelerin de katıldığı uğurlama töreninde komandolar sevdiklerinin dualarıyla görev yerlerine gitti.
Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, vatan toprağında huzur ve güven ortamının sağlanması için yürüttükleri görevi şimdi ülkenin bekasına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik Rasulayn ilçesinde yerine getireceklerini söyledi.
Albay Yılmaz, "Yüce Türk milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığımızın sonsuz desteklerini her daim yanınızda olduğunu unutmayın. Aldığınız eğitim, edindiğiniz tecrübe ve silah arkadaşlarınıza olan güveniniz tam olsun. Talimatların dışına asla çıkmayın. Önce emniyet sonra hareket prensibinden asla ödün vermeyin. Görevinizi layıkıyla yerine getireceğinize inancımız tamdır. Aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz asla arkada kalmasın" ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törenin ardından aileleriyle vedalaşan 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli 258 personel, Rasulayn ilçesinde görev yapan Silvan 1. Jandarma Komando Taburundan görevi teslimi almak için dualarla uğurlandı.