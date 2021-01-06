Kovid-19 aşısı işte bu laboratuvarda analiz ediliyor

Sağlık Bakanlığı'ndan, Sinovac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincirle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi. Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizlerle aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. Aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli oup olmadığı tespit ediliyor. Testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilerek kullanıma sunulacak.