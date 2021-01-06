Kuraklık alarmı

Son yılların en kurak kışını geçiren Türkiye'de barajlardaki su seviyeleri her geçen gün dibe doğru iniyor. İstanbul'un tüm barajlarındaki su miktarı yüzde 19.79'a düştü. Barajlardaki toplam su miktarı 171 milyon metreküp olarak ölçülürken, geçen yıl aynı günlerde 339 milyon metreküp su vardı. Son 10 yılın en düşük su miktarı olarak ölçülen bu rakam, en kurak yıllardan biri olan 2008'de yüzde 37'ydi. Melen suyunun beslediği İstanbul'da su için umutlar önümüzdeki haftalarda yağacak yağmurlara bağlandı.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi korkutuyor. 4 yıl önce yüzde 64.6'sı dolu olan ve hatta buz tutan Alibeyköy'de bugün keçiler otluyor. Terkos Gölü'nde azalan su seviyesi nedeniyle kayıklar karaya otururken, iskele metrelerce uzakta kaldı.

TBMM ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar Çevre ve Koruma konusunda çalışmalar yapan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "10 yılda bir ciddi kuraklık yaşıyoruz. 12 yıl önce benzer durum yaşanmıştı. Suyun doğru kullanımıyla ilgili ciddi önlemler gerekiyor. Pandemide su kullanımı çok arttı. Kaçak kayıp su oranının yüzde 30-32 seviyelerinden yüzde 10-15'lere çekilmesi, şebekelerdeki kaçakların giderilmesi gerekiyor" dedi. Öztürk, "Şebeke suyuyla park bahçe sulamak yerine, arıtılmış suyla sulanmalı. Yağmur yağdığında denize akıp giden sular hasat edilmeli" dedi.



SU BİDONLARINA TALEP ARTTI

Kuraklık tehlikesinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da litrelik su kaplarına ilgi göstermeye başladı. Daha önce fiyatları düşük olan su bidonları su kesintilerinin başlamasıyla zamlandı. 10 liralık su bidonları 35 lira, 100 litrelik plastik su deposu ise 120 TL'den 165 TL'ye yükseldi.



ÇİFTÇİ ENDİŞELİ

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, "Maalesef Adıyaman'da barajların su seviyeleri yüzde 30'a kadar düştü. Bizler ve çiftçilerimiz oldukça endişeliyiz. İnşallah önümüzdeki aylarda güzel bir yağış olur da çiftçilerimiz de rahat nefes alır" dedi.

Zeynel YAMAN-Mustafa KAYA - Barış SÖZAL - Çağrı OĞUZ / Metin HARIKÇI/SABAH