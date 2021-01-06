SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de ürküten görüntü! Toprak yanıyor, zehir gibi koku geliyor

NÜKLEER SANTRAL ÇUBUKLARINDA KULLANILAN RADYOAKTİF ATIKLAR



Gömülü atıkların tespitinin 2007 yılında yapıldığını söyleyen Kınay, "2007 yılında bir gazete haberinde bu tesisin bahçesinde gömülü atıkların olduğunu kamuoyu ile bizler de öğrendik. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan değerlendirmeler ve araştırmalar sonucu gömülü atıkların tehlikeli atıklar olduğu, ülkemize girişi yasak olan ve hangi yollarla girdiği belirlenemeyen europium 152 içerdiği, nükleer santral çubuklarında kullanılan radyoaktif atıklar olduğu tespit edildi. Bu tespitin ardından tüm resmi kuruluşlar arasında bir yazışma silsilesi gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından Çevre Mühendisleri Odası, TMOOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, çevre örgütleri ve bölge halkı dava sürecini başlattı. Tesis, bölgedeki faaliyetini sonlandırıp Torbalı'da yeniden çalışmaya devam etti. Bu tesise, Çevre Bakanlığı tarafından Türkiye tarihinin en büyük çevre cezası verildi" diye konuştu.