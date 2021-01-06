SON DAKİKA: SABAH cinayet anının görüntülerine ulaştı!

Manisa Salihli'de elektrikçilik yapan Yılmaz Karaaslan (37) ile eşi Emine Burcu Daban (26) 2011'de boşandı. Bir çocukları bulunan Yılmaz Karaaslan, nafaka ödemediği için çift arasındaki sorunlar devam etti. 17 Ekim 2017'de işyerinin yakınında eşi Burcu Daban ile karşılaşan Karaaslan "Seni keseceğim" diyerek saldırıp, kaçan kadını, birkaç kez sırtından bıçakladı. Kızının sesini duyan oto tamircisi Cuma Yıldız (51) kahvehaneden koşarak çıkıp Burcu Daban'ı kurtarmaya çalıştı. Karaaslan boğuşma sırasında eski kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Karaaslan, "Çocuklarımı göremiyordum" deyince haksız tahrik uygulanarak eski kayınpederini öldürmekten 15 yıl, eşini yaraladığı için de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden görülen davada, Karaaslan kasten öldürmekten müebbet ve 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

SABAH GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI

Yılmaz Karaaslan'ın eski kayınpederi Cuma Yıldız'ı bıçaklayarak öldürmesi, eski eşi Emine Burcu Daban'ı yaralamasının görüntüleri ortaya çıktı. SABAH cinayet anını saniye saniye kaydeden güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı.

Görüntülerde Emine Burcu Daban yol kenarında park halinde duran otomobiline yöneliyor. Önce bagajı daha sonra da aracın sol ön kapısını açan Daban'ı kahvehaneyken fark eden Karaaslan koşturarak yanına gidiyor. Bu sırada kızını korumak isteyen Cuma Yıldız da kahvehaneden koşturarak çıkıyor ve kızının yanına yaklaşan eski damadına tekme atıyor. İkili arasında boğuşma yaşanırken aradan sıyrılan Karaaslan eski eşini bıçaklamak için tekrardan ona yöneliyor. Talihsiz kadın bıçaklanmanın verdiği acıyla kahvehaneye doğru giderek canını zor kurtarıyor. Karaaslan daha sonra kahvehanenin içine doğru kaçan eski eşini öldürmek için peşinden gidiyor. Yaralan Yıldız ile elinde kürek bulunan bir vatandaş da Karaaslan'ın peşinden giderek onu engellemeye çalışırken görülüyor.