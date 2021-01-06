Son dakika: Yılbaşı partisi ölümle bitmişti! Deniz Büçkün'ün şüpheli ölümünde yeni ifadeler ortaya çıktı!

YENİ YILA GİRDİKTEN İKİ SAAT SONRA FENALAŞARAK YERE YIĞILMIŞTI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün ve üniversiteli 5 arkadaşı yılbaşı kutlaması yapmak için Beşiktaş'ta Büçkün'ün bir arkadaşı ile oturduğu evde toplanmıştı. Yeni yıla girdikten iki saat sonra Deniz Büçkün, fenalaşarak yere yığılmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis, ölüm olayının ardından evde bulunan üniversite öğrencileri E.N.G, D.İ.B, İ. Y. ve K. Y'nin ifadesini almış, ifadelerinde, alkolle birlikte üniversite öğrencisi arkadaşları Efe Ö'nün getirdiği Ecstasy hapları kullanınca Deniz Büçkün'ün aniden fenalaşarak yere yığıldığını ve nefes alamamaya başladığını söylemişlerdi. Bu ifadelerin ardından Efe Ö., polis tarafından gözaltına alınmıştı.