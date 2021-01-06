Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (5 Ocak 2020 Salı) açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak MP TV ve Youtube canlı yayınına katılan şans oyunu severler 26 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye için şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 5 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 OCAK)

Milli Piyango Online ile 5 Ocak MPİ Süper Loto çekilişi sonuçları - Milli Piyango İdaresi sorgulama ekranıyla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini bu başlık altından kontrol edebilirsiniz…