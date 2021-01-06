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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

açıklandı! ile 5 Ocak çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri şans oyunu severler için canlı yayınında belirlendi. (MPİ) ile işbirliğinde bünyesindeki MP TV ve canlı çekilişine kupon doldurarak katılan şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 5 Ocak sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 5 Ocak çekilişi sonuçları ile sayfasına buradan erişerek 26 Milyon TL’lik büyük ikramiye için şanslı numaraları öğrenebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 6.1.2021 07:17 Son Güncelleme: 6.1.2021 07:17 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (5 Ocak 2020 Salı) açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak MP TV ve Youtube canlı yayınına katılan şans oyunu severler 26 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye için şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 5 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 OCAK)

Milli Piyango Online ile 5 Ocak MPİ Süper Loto çekilişi sonuçları - Milli Piyango İdaresi sorgulama ekranıyla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini bu başlık altından kontrol edebilirsiniz…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Ocak Süper Loto sonuçları: 2 - 9 - 14 - 35 - 39 - 49


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı
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