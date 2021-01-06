2021 Sürücü kursları ve ehliyet kursları açıldı mı, ne zaman açılacak? MEB'den sürücü kursları için flaş karar!

Her yıl binlerce kişinin katılım sağladığı sürücü kursları koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam etmiş bazı kurumlar ise tamamen kapanmak zorunda kalmıştı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca 81 ilin valiliğine gönderilen yazıda yeni bir karar gündeme geldi. Peki, Sürücü kursları ve ehliyet kursları açıldı mı? Sürücü kursları ne zaman açılacak? İşte MEB açıklamasının detayları…
SÜRÜCÜ KURSLARI AÇILIYOR!
Okullarda olduğu gibi birçok özel eğitim kurumu da koronavirüs salgınından nasibini almış ve tedbirler kapsamında eğitimlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran imzasıyla illere yeni bir yazı gönderildi…
MEB AÇIKLADI! ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINA MÜJDE GELDİ...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.
Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.
Yazıda, yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacağı, sertifika veren kurslarda ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği kaydedildi.