5 kişinin yaralandığı kazaya, ambulans helikopter desteği

Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, ağır yaralıya ambulans helikopterle müdahale edildi.

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 40'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Erhan K. Yönetimindeki 21 BZ 099 Plakalı otomobil ile kavşağa girmeye çalışan Salih B. Hâkimiyetindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan sürücü Salih B. İçin olay yerine ambulans helikopter gönderilerek, yaralı hastanede sevk edildi.

Diğer yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.