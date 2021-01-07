BİM aktüel ürünler kataloğunda önümüzdeki hafta hangi ürünler var? BİM 12 Ocak 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM 12 Ocak aktüel ürünler kataloğu, yine tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaracak. Her hafta birbirinden kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satışa sunan BİM marketin, önümüzdeki hafta raflardaki yerini alacak olan kataloğu belli oldu. Marketin 12 Ocak kataloğunda teknolojiden elektronik aletlere varana kadar pek çok çeşit ve indirim yer alıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda önümüzdeki hafta hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 OCAK 2021

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. İşte BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu…