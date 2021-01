Engelleri aşıp üniversiteli olan Sema'nın en büyük destekçisi annesi

Anne Fatma Gündoğdu, yaptığı açıklamada, imkansızlıklar nedeniyle sadece ilkokul eğitimi görebildiğini belirtti. Kızının başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Gündoğdu, şöyle devam etti: "Kızımla beraber okula başladık. Üniversiteli olduk ama şimdilik gidemiyoruz. İnşallah bu süreç geçtikten sonra üniversite hayatıyla buluşacağız. Okul hayatımız sürecinde kızımın gören gözleri oldum. Ona ders kitaplarını okudum. Üniversiteye hazırlık sürecinde kızımın canlı kitabı oldum. Test çözdük, üzüldük, ağladık ama şimdi üniversiteli olduğumuz için çok mutluyuz."

"OKUL SEVİNCİNİ KIZIMLA YAŞADIM"

Üniversiteye hazırlık sürecinde kızına testleri okurken bazen çok yorulduğunu ancak kızı için pes etmediğini anlatan anne Gündoğdu, şöyle devam etti: "Kızımın benden ve babasından başka okuyucusu yoktu. Bu süreçte birçok zorluk yaşadık. Hep beraber atlattık. Ne kadar katkım olduğunu, ne kadar faydam olduğunu aldığı derecelerle gösterdiği için gurur duyuyoruz. Bizi gururlandırıyor. Kızımla bir bütünüz. Kızımla acısıyla tatlısıyla her şeyiyle kızımla bir elmanın yarısı gibiyiz. Kızımın tek gayesi okumaktı. Biz bunu başardık. Kendim okuyamadığım için okul sevincini kızımla yaşadım. Dört yıl liseye onla beraber gittim geldim. Göz açıp kapanıncaya kadar nasıl geçtiğini bilemedim. Şimdi üniversitenin açılmasını dört gözle bekliyoruz."

"ANNEMİN BAŞARIMDA ETKİSİ ÇOK BÜYÜK"

Sema Gündoğdu, anne ve babasının, okuması için çok büyük özveri gösterdiklerini belirterek böyle bir aileye sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi. En büyük desteği her zaman annesinden gördüğünü anlatan Gündoğdu, "Annemin başarımda etkisi çok büyük. O bana binlerce soru okudu üniversite sınavı sürecinde." ifadelerini kullandı. Gündoğdu, öğretmenleri ve arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini anlattı. Zaman zaman işittiği, önyargılı kişilerin sözlerine kırıldığını aktaran Gündoğdu, "En çok 'Bu çocuk görmüyor, nasıl okuyacak?' sorusu beni etkiledi. Ben sadece görmüyorum. Zihnimde bir problem yok. Lise birincisi oldum." dedi.

SESLİ UYGULAMALAR SAYESİNDE...

Görme engelli öğrencilerin materyallere erişmede sıkıntılar yaşadığını, kendisinin Türk Telekom'un "Telefon Kütüphanesi" ve "Kitaplara Ses" uygulamalarından çok yararlandığını belirten Gündoğdu, şöyle devam etti: "Okul hayatım boyunca görme engelli öğrenciler olarak materyallere erişmede sıkıntılar yaşadım. Ancak Türk Telekom'un hayata geçirdiği sesli uygulamalar sayesinde bunun üstesinden geldim. Babam Türk Telekom çalışanı. Kurumda bir uygulamanın geliştirildiğini duymuş ve benim için yararlı olabileceğini söylemişti. Ben de hemen Telefon Kütüphanesi'ne kaydoldum. İlkokul zamanında bu uygulamayı çok fazla kullandım. Kitap okumayı çok seven biriyim. Kitapları dinliyordum ve hayal gücümün gelişmesine çok yardımcı oldu. Şu an hikayeler yazıyorum, okuduğum ve dinlediğim kitapların çok etkisi var." Baba İsmail Gündoğdu da kızının başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını ve onu destekleyeceklerini ifade etti.