Genç adamı kim öldürdü?

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda şeker hastası olan genç adam F.Ç., birlikte yaşadığı sevgilisi S.N., tarafından yatak odasında bıçaklanmış halde bulundu. O esnada evde olan S.N., olay sonrası ambulansı ve polisi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç adam, yoğun bakım servisine alındı. İki günlük yaşam mücadelesi sonrasında F.Ç hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan S.N., erkek arkadaşını bıçaklamadığını, F.Ç.'nin kendisini bıçakladığını görmediğini yatak odasına gittiğinde onu gördüğünü ve bıçağı elinden alarak mutfağa götürdüğünü iddia etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan genç kadın hakkında ' Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsiyle dava açıldı.

SAVUNMASINI YAPTI

Bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma gerçekleşti. Sanık sıfatıyla yer alan S.N.,'Olaydan 3 ay önce tanıştık aynı evde yaşamaya başladık. Şeker hastası olduğunu sonradan öğrendim. Psikolojik sorunları vardı yatak odasında kendisini bıçaklamış. Bıçağı kendisi çıkarmış ben elinden aldım. Ambulans gelene kadar karnına bezle bastırdım.' dedi. Tanık olarak yer alan F.Ç'nin annesi oğlunun psikolojik sorunları olduğunu redderek kendisinin hayat dolu bir insan olduğunu dile getirdi. Anne ifadesinde "Oğlumla telefonla konuştuk. İş çıkışında çıkışı sana geleceğim dedi. Oğlumun hastaneye kaldırıldığını öğrendim. F.Ç.'nin ayağında ayakkabı varmış, S.N. ben giydirmedim başkası giydirdi diyerek çelişkili konuştu" dedi.

ESKİ EŞ TANIK OLARAK DİNLENDİ

F.Ç.'nin eski eşi tanık olarak mahkemeye getirildi. İfadesinde "Hayatı yaşamayı seven birisiydi. Annesi beni aradı ve F.Ç.'nin ölmek üzere olduğunu, son kez oğlunu görmesini istediğini söyledi. Gittiğimde tanıyamadım yüzü çok şişmişti. İki gün sonra vefat etti. Telefonun şifresini değiştirmemişti, baktığımda S.Ç.'nin eski eşinden atılan mesajları gördüm. Kadının geçmişi tehlikeli tarzında bir mesaj vardı' diye iddiada bulundu.



ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANACAK



Mahkeme ara karar olarak adli tıptan raporun gelmesine, sanık sıfatıyla yer alan S.N.'nin suçu işlediği kesinleşmediği gerekçesiyle tutuklu olan genç kadının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.