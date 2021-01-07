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İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu! AVM’ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamına göre; belli oldu. Alışveriş merkezine HES kodu ile girme zorunluluğu getirilirken öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar alışveriş merkezi, market, kuaför gibi belirli işletmelere belirli saatlerde giriş yapılabilecek. Bu bakımdan; İçişleri Bakanlığı genelgesi ile AVM çalışma saatleri de belli oldu. Peki; AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:27 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile AVM çalışma saatleri belli oldu! AVM’ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Koronavirüsle mücadele kapsamında AVM çalışma saatleri de belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu belirtilen saatler kapsamında alışveriş merkezleri açık olacak. Hareketliliği azaltmak için yapılan bu önlem ile corona virüsü vaka sayısının azalması ve bulaşıcılık riskinin azaltılması amaçlanmaktadır. Peki; AVM çalışma saatleri neler? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede alışveriş merkezlerinin 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vereceği duyuruldu.

AVM'LERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunuyor. AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, söz konusu yerlerde yemek için kullanılan masalardaki oturma düzenleri de kaldırıldı.

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandırılıyor.

AVM'LERDE HES DENETİMİ

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayımlanan genelgede AVM girişlerinde HES kodu uygulamasının zorunlu olduğu belirtildi. Genelgede;

"Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması... " ifadeleri yer aldı.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi ile AVM çalışma saatleri belli oldu! AVM’ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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