İzmir’de 5 günde 96 bin kişi sorgulandı, 1339 kişi hakkında işlem yapıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri suç işlenmesini önlemek, terör örgütleri ve uzantıları ile mücadele olmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler sahte alkol üretimine engel olmak ve koronavirüs tedbirlerini uygulanması için denetimlerini sıklaştırdı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 15 ton kaçak alkol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, 4 bin 36 gram esrar, 131 gram bonzai, 441 gram metamfetamin, 14 gram amfetamin, 20 gram eroin, 122 gram kokain, bin 563 adet sentetik ecza hapı, 170 adet sentetik hap, 83 kök kenevir bitkisi, 18 bin adet makaron içine kıyılmış filtreli sigara, bin litre kaçak akaryakıt, 45 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA 6 MİLYON LİRA CEZA

Ekipler, pandemi kurallarına uymayanlara da ceza yağdırdı. 5 günlük denetimlerde Covid-19 pandemi tedbirlerine uymayan 2 bin 611 kişiye 6 milyon 227 bin 530 lira para cezası kesildi. Trafik denetimlerinde ise 18 bin 71 araç kontrol edildi, 3 bin 564 sürücüye toplam 1 milyon 689 bin 761 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca 50 şoförün sürücü belgesine el konulurken, 220 araç trafikten men edildi. 52 adet tekne kontrol edildi, 16 tekneye yasal işlem yapıldı. Toplam 109 bin 272 lira para cezası kesildi. 5 günde 96 bin 85 kişi sorgulandı, bin 339 suçlu kişi hakkında işlem yapıldı.