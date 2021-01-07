Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karısını bıçakladı çatıya çıktı

Karısını bıçakladı çatıya çıktı

’nın İlçesinde bunalıma girdiği iddia edilen adam karısını bıçakla yaralayıp çatıya çıktı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:08 ABONE OL
Karısını bıçakladı çatıya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde bunalıma girdiği iddia edilen adam karısını bıçakla yaralayıp çatıya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay; Dicle Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce cezaevinden çıkan ve bunalıma girdiği öğrenilen şahıs evde tartıştığı karısını bıçakla yaraladı.

Karısını yaralayan ve ismi öğrenilemeyen şahıs daha sonra ise çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Elinde bıçakla kendine de zarar veren şahıs olay yerine gelen polisler tarafından ikna edildi.

Çatıdan polis yardımıyla indirilen şahıs, emniyete götürülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karısını bıçakladı çatıya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA