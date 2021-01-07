Karısını bıçakladı çatıya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde bunalıma girdiği iddia edilen adam karısını bıçakla yaralayıp çatıya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay; Dicle Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce cezaevinden çıkan ve bunalıma girdiği öğrenilen şahıs evde tartıştığı karısını bıçakla yaraladı.

Karısını yaralayan ve ismi öğrenilemeyen şahıs daha sonra ise çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Elinde bıçakla kendine de zarar veren şahıs olay yerine gelen polisler tarafından ikna edildi.

Çatıdan polis yardımıyla indirilen şahıs, emniyete götürülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.