Lastiğe vida koyup 1.2 milyon TL’yi çaldı

İstanbul Bahçelievler'de Dominik vatandaşı Hans M.G.R., takibe aldığı döviz bürosu çalışanı A.G.'nin bankaya girmesinin ardından aracının lastiğinin altına vida yerleştirdi. Bankadan 1 milyon 200 bin TL çeken A.G., aracını çalıştırıp hareket ettiği sırada lastiğinin patladığını fark etti ve lastikçinin yolunu tuttu. Şahsı burada da takip eden hırsız, lastik tamiri yapılırken arka koltuktaki 1 milyon 200 bin TL'nin bulunduğu çantayı çalıp kaçtı. A.G.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis, hırsızı kısa sürede yakaladı. Çalınan paraların 98 bin 500 lirası ele geçirilirken üç adet suç kaydığı olduğu tespit edilen Hans M.G.R., tutuklandı.