Saçı yanan avukat kuaföre dava açtı

Kocaeli Barosuna kayıtlı avukat Bahar Ekinci, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan bir kuaföre gitti. Kuaförde saçını boyatan Ekinci, bir süre sonra saçlarının kopmaya başladığını fark etti. Kuaförün yanlış uygulama sonucu saçını yaktığını ve özür dilemek yerine 420 lira para aldığını ileri süren Ekinci, kuaförden şikayetçi oldu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olay nedeniyle 1 aydır çok üzgün ve mutsuz olduğunu ifade eden Ekinci, "Bir yakınım tavsiyesi üzerine söz konusu kuaföre gittim, özellikle sarı saç istediğimi söyledim. Saçımı sarıya boyadı ve dip boyası geldiğinde tekrar gelmemi istedi. 2. kez gittiğimde saçımı yıkamadan sonra saçlarımda öbek öbek kopmalar başladı. Kendisine bunun ne olduğunu sordum hiç bir tepki vermedi. Salonda personelinin yanında kendisi ile polemiğe girmemek için ücretini sordum ve saçımı yakmasına rağmen benden 420 lira para aldı ve hiç bir şekilde özür dilemedi. Daha sonra eşim kendisini aradığında ise saçma bir savunma yaparak beyne çok yakın olduğunu kopmaların o yüzden yaşandığını söyledi. Fakat kopan yerlerde boya dahi yoktu. Her gün insanlarla iç içeyim, görünüm her kadın gibi benim içinde önemli. Günlerdir moralim çok bozuk" dedi.

Ekinci, saçının düzelmesinin en az 1- 2 yılı alacağını belirterek buna benzer çok sayıda emsal kararlar olduğunu belirterek kuaför hakkında maddi tazminat davası açtığını ifade etti.