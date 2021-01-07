Sahte plaka basıp satıyorlardı! Operasyonla yakalandılar

Mali Şube Polisleri, İstanbul'da bastıkları sahte plakaları satan bir şebekeyi operasyonla çökertti. 576 sahte plaka ve sahte plaka basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar ve Bahçelievler'de "Sahtecilik" operasyonu düzenledi. Bir şebekenin sahte plaka basımı ve satışı yaptığını tespit eden İstanbul Mali Şube Polisleri; iki iş yerine baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı illere ait tek ve çift olarak 576 adet sahte plaka, hologramlı 289 adet boş plaka levhası, 84 adet şerit, iki baskı makinesi, 279 adet harf ve rakam içeren baskı kalıpları, soğuk mühür, lazer kesim makinesi, plaka boyama cihazı, metal kesme makası ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. O.H., F.T., M.T., H.B.K., M.Y.E. ve B.E. isimli altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.