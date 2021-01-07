Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tarihi 400 yıllık taş değirmende tahin üretimi

Tarihi 400 yıllık taş değirmende tahin üretimi

’nin ilçesinde yıllardan beridir süre gelen ve bir gelenek haline dönüşen tahin üretimi 400 yıllık değirmende başladı.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:47 ABONE OL
Tarihi 400 yıllık taş değirmende tahin üretimi

Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kahvaltıların baş tacı olan tahin bölgeye yakın olan illerde ve Irak'ta oldukça rağbet görüyor.

Çukurca AK Partili Belediye Başkanı Ensar Dündar ilçedeki tarihi 400 yıllık tahin değirmenlerini ziyaret etti. Başkan Dündar yaptığı açıklamada, susamın tahin olma aşamalarının oldukça yorucu olduğunu söyledi.

Yapım sırasında çok zorlu süreçlerden geçildiğini belirten Başkan Dündar, "İlk kriterimiz doğal olmasıdır. Kesinlikle kimyasal gübrelerin kullanılmaması ve el emeğiyle yıkanıp üstündeki kabuklarının dövülerek temizlenmesi ve kavrulması çok önemlidir. Tamamen insan gücüyle yapılan susamın tahin olma yolu doğal olarak yapıldıktan sonra 400 yıllık taş değirmenlerde öğütülerek tahin olmaya adım atıyor" dedi. Başkan Dündar "Tahinimizi Zap Markası adı altında Türkiye ve Dünya'ya tanıtmaya ve tattırmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Dündar, Dünyanın en doğal ve lezzetli tahininin Çukurca'da yapıldığı konusunda iddialı olduklarını da sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi 400 yıllık taş değirmende tahin üretimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA