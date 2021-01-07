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Tüfeğin dipçiğiyle 2 kişiyi darp eden grup yakalandı

'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iki kişiyi pompalı tüfeğin dipçiyle darp edip araçlara ateş açan 7 şüpheliyi gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 7.1.2021 12:14 ABONE OL
Tüfeğin dipçiğiyle 2 kişiyi darp eden grup yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma ekipleri Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan darp olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; K.T. ve M.A.G. ile Ş.D, A.B, T.A, A.Y, E.T, Ü.Ç ve O.G. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T ve M.A.G'yi pompalı tüfeğin dipçiyle darbedip araçlara ateş açan 7 zanlı olay yerinden kaçtı. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ş.D, A.B, O.G. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Tüfeğin dipçiğiyle 2 kişiyi darp eden grup yakalandı
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