Uzaktan eğitimde okuma-yazma öğrendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde uzaktan eğitim alan çocuklarına yardımcı olmak için vaktini EBA'da canlı ders başında geçiren Saliha Uygur daha sonra okuma-yazma öğrenmeye karar verdi. Çocuğunun öğretmeninden de olumlu görüş alan Uygur kısa zamanda okuma ve yazmayı öğrenerek hayalini gerçekleştirdi. Ailevi nedenlerden dolayı okula gidemediğini ve okuma-yazmayı bilmediğini söyleyen Uygur, "Şimdi matematik sorularını çözmeye başladım. Hocamız çocuğumla beraber bana da ödev veriyor. Oğlumla beraber ödev hazırlıyoruz" dedi. Öğretmen Gizem Alarcin "Saliha hanımın eğitime olan aşırı ilgisine kayıtsız kalamadım" diye konuştu.