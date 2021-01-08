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24 şüphelisinden 8’ine tutuklama

'deki terör örgütü 'a yönelik operasyonda yakalanan uyruklu 24 zanlıdan 8'i tutuklandı.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 9.1.2021 00:16 ABONE OL
24 DEAŞ şüphelisinden 8’ine tutuklama

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ocak'ta Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin şehir merkezindeki 32 adrese düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti. DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

8 KİŞİYE TUTUKLAMA

Savcılığa verilen ifadelerin ardından mahkemeye sevk edilen 24 zanlıdan M.N.A.H, A.H.J.A, Q.M.S.K.H, A.Y.R.H, E.M.T.H.H, A.N.M.A.K, A.S.M.H, S.I.M.S.A. tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürüyor.

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24 DEAŞ şüphelisinden 8’ine tutuklama
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