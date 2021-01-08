Belediye içme suyu temini için sahada çalışıyor

Şanlıurfa'da alt yapı çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, merkez, ilçe ve bunlara bağlı kırsal mahallelerde içme suyu ihtiyacını karşılamak için sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşların temiz içme suyunu rahatlıkla kullanabilmeleri adına yeni yerleşimin gittikçe arttığı Karaköprü ilçesinin birçok mahallelerinde yer alan içme suyu hatlarını besleyecek içme suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdüren ekipler, hızlı ve planlı olarak tekniğine uygun bir şekilde çalışıyor. Şanlıurfa'da su musluktan içilir anlayışıyla sahada yoğun mesai harcayan ekipler, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını yenileyerek vatandaşların kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak adına içme suyu şebeke hatlarını modernize etti.