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Diyanet ile 2021: Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

2021 dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İbadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların sıkça araştırdığı üç ayların başlangıç tarihi ise, dini günler takvimine göre belli oldu. Receb, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen ve bu üç ayın mübarek olarak kabul edildiği üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet ile üç ayların başlangıç tarihi nedir? İşte üç aylar başlangıç tarihi 2021

Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:05 ABONE OL
Diyanet ile üç aylar başlangıcı 2021: Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Müslümanlara; Receb, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylarda ibadetlerinin daha fazla yapılması önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Bu mübarek aylar faziletli sayıldığından ibadetler arttırılır ve tövbe edilir. Peki; üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet ile üç aylar başlangıcı 2021

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet takvimine göre, 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak. 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet kaynaklarına göre, halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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Diyanet ile üç aylar başlangıcı 2021: Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
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