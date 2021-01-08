Hamsi yasağı başladı! 71 gırgır teknesine el konuldu

Hamsi balıklarının küçük boyutlarda avlanmasını engellemek amacıyla 10 günlük hamsi avı yasaklanırken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tüm gırgır teknelerinde Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) kullanma zorunluluğu olduğu teknelerin uydu üzerinden 24 saat anlık olarak takip edildiği ve bugüne kadar 24 metre kuralını aşan 71 tekneye ruhsatsız ve kaçak avlandığı için el koyularak 18 bin 687 denetim yapıldığı 1 milyon 277 bin lira idari para cezası uyguladığı kaydedildi.



Denizlerde dip noktalardan avlanma yapılarak balıkların yavruyken ve avlanmasına mani olmak için gır gır tekneleri üzerinde sıkı denetim uygulandı. Hamsi balıklarının küçük boyutlarda avlanmasına mani olmak için 10 günlük avlanma yasağı getirilirken gırgır tekneleri ile ilgili yapılan çalışmalar açıklandı.



İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca 12 metreden uzun teknelerin Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) üzerinden 24 saat takip edildiğini söyledi. Gırgır teknelerinin kıyıya yakın noktalarda 24 metreden fazla derinlikte avlanmasının yasaklandığını uymayanlara idari para cezası uygulandığını söyledi.



Bu zamana kadar 71 tekneye ruhsatsız ve kaçak avlandığı için el koyduk. 18 bin 687 denetim yaptık. 1 milyon 277 bin lira idari para cezası uyguladıklarını belirten Karaca, " 12 metreden uzun teknelerin Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) üzerinden 24 saat takip edildiliyor. Gırgır teknelerinin kıyıya yakın noktalarda avlanmasıyla ile ilgili olarak "İstanbul Boğazı'nda ve Marmara Denizi'nde 24 metreden daha derin noktalarda avlanmak yasak. İstanbul Boğazı'nın genel yapısı itibarıyla birçok vatandaşımızın kıyıya çok yakınmış gibi gördüğü noktalar 24 metreden daha derin. Bazı noktalar 50-60 metreye kadar hızlı bir şekilde derinleşiyor. Bu denizin özelliği. Haritalarımızda nerelerin 24 metre olduğu sınırları tamamen bellidir. Bakanlığımızın kararıyla 12 metreden uzun bütün balıkçı ve gırgır teknelerinde BAGİS (Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi) sistemi yer almak zorunda. Bu sistem sayesinde o balıkçı teknemiz anlık olarak nerede ne yapıyor görüyoruz" diye konuştu.



CAYDIRICI ETKİSİ OLDU



BAGİS Sistemini anlatan Karaca, "24 metre daha sığ noktada avcılık yapıyorsa, trol yapmaması gereken yerde bulunuyorsa uyarı veriyor. Sistemde tekneler bazı renklerle gösteriliyor. Yeşil ve mavide bir problem yok demek. Kırmızı renklilerde ihlal yapma riski olanları belirtiyor bize. Caydırıcılık olarak çok faydası oldu. Yolda radar kurmak gibi balıkçılar her adımda takip edildiklerini biliyor ve dikkat ediyorlar. Kuralları ihlal eden balıkçılara yönelik sert yaptırımlar uygulanıyor. 24 metre kuralını aşan teknelere idari para cezası uygulanıyor. Eğer iki yıl içerisinde üç kere tekrarlarsa balıkçılık ruhsatı tamamen elinden alınıyor. Bu zamana kadar 71 tekneye ruhsatsız ve kaçak avlandığı için el koyduk. 18 bin 687 denetim yaptık. 1 milyon 277 bin lira idari para cezası uyguladık" dedi.



"SIĞ SUYA AĞ ATARSAK AĞLARIMIZ YIRTILIR"



Gırgır teknesi ile balıkçılık yapanlar ise sığ sularda avlanmadıklarını ağlarının pahalı olduğunu sığ suya atılan ağların yırtıldığını belirterek ağ attıkları zaman sahil güvenliğin etraflarında tur attığını ve ağ derinliğini ölçtüklerini belirtiyorlar.



"KIYIDA NE VAR YOK ALINCA BİZ AVLANAMIYORUZ"



Kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların sığ yerlerde birikim yapan balıkların yavrularıyla birlikte çekilip sığ sulara uzaklaştırıldığını belirten tekne balıkçıları kıyı avcılığı yapanların kıyıda kendilerine avlanacak balık bırakılmadığını kaydettiler.



MEKANSAL OLARAK AYRIM YAPILMALI



İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Dr. Öğretim Üyesi Taner Yıldız, gırgır balıkçıları ile kıyı balıkçıları arasında yaşanan soruna çözüm önerisi olarak, şunları söyledi: "Bu sınırı Avrupa birliğinde 30'dan 50 metreye çıkardılar. Bizde 18 metreden 24'e çıktı. Endüstriyel balıkçı ve küçük ölçekli balıkçıların aynı stok üzerinden balıkçılık yapmaları arzusu nedeniyle yaşanan bir çıkar çatışması var. Bunun dışında gırgır balıkçıları, kıyı balıkçılarından çok daha fazla balık avlıyorlar. Kullandığı ağlar kıyı balıkçılarından daha büyük. Çözüm olarak gırgır balıkçısına ayrı bir alan açıp, 'kıyı balıkçısı girmesin' gibi mekânsal bir ayrım yapabilirsek bu iki paydaşı da memnun edebiliriz. Ya da daha önce denenen kota uygulaması yapılabilir. Bunu uygulamak çok da zor değil. Her bir tekneye kota tahsis ediliyor" dedi.



Kıyı balıkçılarının özellikle yavru balıklara zarar vermesi nedeniyle hamsi avcılığının 10 gün yasaklandığı ve balıkların büyümesi için fırsat verildiği kurallara uymayan gırgırcıların teknelerine ise el konulduğu kaydedildi.