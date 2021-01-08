Hurda ahşap paletler öğrencilerin ellerinde mobilyaya dönüşüyor

Meslek lisesinde yeni kurulan Mobilya ve iç mekân teknolojisi bölümde eğitim gören öğrenciler okulda ve okul idaresi tarafından çevreden toplanan hurda malzemelerle çeşitli mobilyalar malzemeleri yaparak okulda kullanıyorlar. Öğrencilerin gelecekte meslek sahibi olması için bölümü aktifleştiren Okul Müdürü Kıran, "Amaçlarının öğrencilerin el işçiliğini geliştirmesi ve aile bütçesine katkı sunmasını sağlamaktır." dedi.

Doğadan ağaçların kesilmesiyle elde edilen tahtaların çöpe gitmemesi adına böyle bir çalışma başlattıklarını belirten Kıran şunları kaydetti:

Okulumuzda mobilya ve iç mekân teknolojisi bölümü mevcut. Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle makine ve malzeme eksikliklerimizi gidererek öğrencilerimizle birlikte okulumuzda bulunan ve kendi imkânlarımıza topladığımız palet ve tahtaları geri dönüşüme kazandırarak sandalye, masa, tahta tepsi, çiçeklik ve sus malzemeleri gibi birçok mobilya malzemesi yapıyoruz."

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Okulda çalışan öğrencilerin aile bütçelerine de katkı sunduklarını söyleyen Kıran, "Okulumuzda faaliyete geçirdiğimiz Mobilya ve iç mekân teknolojisi bölümünde yaklaşık 180 öğrencimiz ve her gün vardiyalı olarak 4 öğretmenimizin rehberliğinde çalışmalarını sürdürerek eğitimlerini tamamlıyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Okulumuzda oluşturduğumuz döner sermaye sayesinde öğrencilerimiz her türlü işlevleri yaparak okulun mobilya ihtiyacı haricinde yapılan mobilya malzemeleri okul idaresi tarafından satışı da sağlanıyor." dedi.

GELECEĞİN USTALARI YETİŞİYOR

Öğrencilerden Yusuf Karahan, okulda hem eğitim aldığını hem de gelecekte meslek sahibi olmak için bu bölümü seçtiğini belirterek şunları söyledi: "Okulumuzda öğretmenlerimizin emekleriyle biz öğrenciler olarak mobilya atölyesinde çalışıyoruz, elde ettiğimiz hurda palet ve tahtaları mobilya malzemelerine dönüştürerek okulumuzun eksiklerini gideriyoruz. Ayrıca okulumuzda çalıştığımız süre içerisinde aile bütçemize de katkı sunarak gelecekte meslek sahibi olma yolunda eğitimlerimizi sürdürüyoruz."