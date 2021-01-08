İnançlarımıza uzatılan eller kırılsın

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri; Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar, CHP Parti Meclis Üyesi Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı Hakim Adalet Sağlamaz' sözlerine ve Halk TV sunucusu Can Ataklı'nın sarf ettiği sözlere karşı İzmit TÜGVA binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına açıklamayı Dönem Başkanı Muhammet Hanifi Akbulut okudu. Akbulut sözlerine, " Zor günlerden geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Koronavirüs nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyoruz" diyerek başladı.

"BİRİLERİ RAHAT DURMUYOR"

Akbulut açıklamalarının devamında, "Birileri bu günlerde bile rahat durmuyor anlaşılan. Ülkemizin bu zor dönemlerinde bile birileri fitne fesat peşinde koşuyor. Yıllarca meclis kürsüsünü işgal etmiş Fikri Sağların gündemi meşgul eden hezeyanları, son kullanma tarihi geçmiş eski Türkiye reflekslerinin bir tezahürü olarak ibretlik bir tabloyu gözler önüne sermektedir. İktidar olamasalar da kendilerini muktedir zanneden çağ dışı fikir insanları, ellerine fırsat geçtiğinde bugün saklamaya mecbur kaldıkları asli hüviyetlerinin icabı olarak bu milletin milli manevi değerlerine pervasızca saldıracakları, milletin kutsallarına açık ve aleni düşmanlık edecekleri muhakkaktır." dedi.

"EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Akbulut; "Kendilerinin, toplumun vekili olduğunu unutan bu zihniyetin temsilcilerinden biri olan Fikri SAĞLAR; hukukta adaleti sağlayacak olan unsurun dil, din, ırk, cinsiyet, kılık, kıyafet gibi temel insani farklıkların değil hukuk kuralları olduğunu anlaması daha zaman alacağı anlaşılmaktadır. "Suçu işleyen kızım Fatıma bile olsa cezasını veririm" diyen bir peygamberin tebliğini yaptığı dinin icabı olarak başında ayet taşıyan başörtülü hâkimlerimizin hukuk kuralları çerçevesinde adaleti sağlayacaklarından zerre kuşku duymuyoruz. Fikren yukarıdaki hadisi şerife çok uzak olan bu zatı, telin ediyor ve en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYETİ KINIYORUZ"

Akbulut; "Bakın burayı dikkatle dinlemenizi rica ediyorum! Ey! Cami-i Kebir Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılmasını " 2020 yılının ''felaket ve gözyaşı" olayları listesine alan zalimler! " Yazıklar olsun size, kendi değerlerine bu kadar uzak ve düşman bir zihniyet. Milletimizin inanç ve değerleriyle barışık olmayan çarpık zihniyet örnekleri maalesef hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılını taçlandıran ve milletimizi sevince boğan muhteşem olay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' bir tezahürüdür. Bu zihniyeti kınıyor ve lanetliyoruz." açıklamasında bulundu.

"AYASOFYA 2020 YILININ YILDIZI OLDU"

Akbulut; "Fatih Sultan Mehmet'in kıyamete kadar camii olarak kalmasını bütün insanlığa emanet ve vasiyet ettiği Ayasofya, secdeye olan hasretini gidermiştir. Artık Ayasofya en kıymetli hazinemizdir. Türk'ün bahtıyla beraber tüm müslüman âlemine kapılarını açmıştır. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi; Ayasofya'yı kapalı tutmak, Yunanlıya "ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!" demekten farksızdır. Ayasofya açılacak dedik şükürler olsun ki açıldı. Hem de öylesine açıldı ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi huzur vererek açıldı. Öylesine açıldı ki 2020 yılının adeta taçlı yıldızı oldu." dedi.

"KİMLER DESTEK VERİYOR?"

Akbulut, son dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen olaylarla ilgili ise, "Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmak istenilenleri biz biliyoruz! Kimlerin, Neyi hedefleyerek üniversitemizi karıştırmak için yaptıkları rezillikleri görmezden gelemiyoruz. Bu ülkeyi bölemediniz bölemeyeceksiniz. Bizlere diz çöktüremediniz, çöktüremeyeceksiniz. Birileri tıpkı gezi olaylarındaki gibi açıklamalar yapıyor: Öğrencilerin yanındayız, onları destekliyoruz diye . Terör örgütleriyle birlikte bu üniversitemizi karıştıranlara kimler destek veriyor ve neyi hedefliyorlar? Hain ellerinizi çekin üniversitelerin üzerinden, kirli emellerinizi çekin eğitim yuvalarından. Artık bu ülkede fikir özgürlüğü adı altında ülkemizi karalamaktan vaz geçin. Kocaeli Gönüllü kültür teşekkülleri olarak sizleri şiddetle kınıyoruz." şeklinde konuştu.

"CEVABIMIZI TÜM DÜNYAYA VERDİK"

"Darbeler döneminin artık gerilerde kaldığını düşünürken yapılan bu korkunç açıklamalar ülkemizin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alacaktır." diyen Akbulut, "Halkımız darbelerden ve askerî müdahalelerden çok çekmiş, bu süreçlerde büyük acılara tanıklık etmiştir. Türkiye'de demokratik bir siyasal ve toplumsal kültürün yeşermesinin önündeki en büyük engellerden birisi darbelerdir. 21'inci yüzyılda demokrasiler liginde olması gereken Türkiye böyle düşünceyi hatta söylemi bile hak etmemektedir. Darbe girişimlerine karşı cevabımızı ülke olarak sahada tüm dünyaya verdik. Kimsenin o kirli emellerini gerçekleştirmelerine asla müsaade etmeyeceğimizi buradan açıklıyoruz." dedi.

"MİLLİ İRADE NÖBETİNDE KALACAĞIZ"

Akbulut; "Bugün burada Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkürleri olarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde rahmetli olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman Gazilerimize ALLAH'tan acil şifalar diliyoruz. Destanları yazılacak, her biri tanınacak, kahramanlıkları bilinecek, bu Milletin kaderindeki yerleri ve fedakârlıkları anılacak ve hepsi aramızda yaşamaya devam edecektir. "İnsan haysiyet, onur ve şerefine; Milletin kaderine ve iradesine yönelmiş her darbe, terör ve kalkışmayı tanımadığımızı, lanetlediğimizi ilan edeceğimizi, istiklalimiz, namusumuz, şerefimiz için meydanlarda, Milli irade nöbetinde kalacağımızı beyan ediyoruz" dedi.