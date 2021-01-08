İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 37 tutuklamaya sevk

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'İştirak Halinde uyuşturucu madde ticareti' şüphelisi olarak toplamda 49 şüphelinin tespit edildiği öğrenildi. 7 şahsın ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 Temmuz 2020-21 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştiren 39 adet güven alımı neticesinde; 12,9 gram Sentetik Kannabinoid, 13 gram Ot Esrar, 5,5 gram Eroin, 25,4 gram Toz Esrar, 0,1 gram Taş Kokain, 3,3 gram Taş Kokain, 5 adet Ecstablet maddeleri ele geçirildi.

42 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul Esenyurt İlçesi merkezli Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ilçelerinde adres tespiti yapılan 33 şüpheliye ait 33 ayrı adrese, Kırklareli'nde adresi tespit edilen bir şüpheli ile yine Diyarbakır'da adresi tespit edilen bir şüphelinin yakalanması amacıyla 5 Ocak günü eşzamanlı operasyon düzenlendi.

37 TUTUKLAMAYA SEVK

Yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 34 şüpheli ile il dışında yakın adliyelerde hazır edilen 3 şüpheli olmak üzere toplam 37 şüpheli mevcut delil durumuna göre tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Bir şüpheli mevcut delil durumu elde edilen maddenin yasaklı olan maddelerden olmaması sebebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasındaki eylem tarihlerinde 18 yaşından küçük 5 Suça Sürüklenen Çocuk ile ilgili çocuk savcılığı tarafından işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan işlemleri yapılmakta olurken firari olan 8 şüpheli hakkında yakalama talep edildi.