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Maskeli ve silahlı şahıs kuyumcuyu soydu

İstanbul ’de yüzünde maske ve elinde silahla gelen bir şahıs kuyumcudan 45 Bin TL’lik altını alarak kayıplara karıştı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 16:43 ABONE OL
Maskeli ve silahlı şahıs kuyumcuyu soydu

İstanbul Çekmeköy'de yüzünde maske ve elinde silahla gelen bir şahıs kuyumcudan 45 Bin TL'lik altını alarak kayıplara karıştı.

Soygun olayı dün saat 16.00 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. Çekmeköy'de kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı bir şahıs kuyumcuya silah doğrultarak, tezgahtaki altınları istedi. Kuyumcuyu silahla tehdit ederek yaklaşık 45 bin liralık altını çantaya dolduran soyguncu kaçarak kayıplara karıştı. Kuyumcunun olayı polise bildirmesi ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis işyerinin güvenlik kamera kayıtları ile kaçtığı yöndeki tüm kemara kayıtlarını toplayarak incelemeye aldı. Kuyumcuyu soyarak kaçan şahısla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Maskeli ve silahlı şahıs kuyumcuyu soydu
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