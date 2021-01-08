Son Dakika Haberleri: Deprem mi oldu? Gece boyu Denizli deprem ile sallandı - AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin farklı ilçelerinde depremler meydana geldi. Gece boyunca sallanan Denizli'de 'deprem mi oldu' sorusu bugünün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Gece geç saatlerde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntılar arasında en büyüğü 4.30 sularında yaşandı ve büyüklüğü 3.7 olarak belirlendi. Aşağıda, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri yer almaktadır.

SON DAKİKA: DENİZLİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Denizli'de saat 03.21'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu depremden 8 dakika sonra merkez üssü Kocadere Mahallesi olan 1.5 büyüklüğünde hafif, saat 03.46'da ise yine merkez üssü Irganlı olan 3.6 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha yaşandı.