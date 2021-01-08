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Son Dakika Haberleri: Deprem mi oldu? Gece boyu deprem ile sallandı - son depremler listesi

Son dakika haberi... ve son depremler listesinden alınan verilere göre, gece boyu deprem ile sallandı. Gece 03.20 sularında başlayan depremlerden ilkinin merkez üslü ve 3.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Bu deprem sonrasında sabah saatlerine kadar 5 farklı deprem gerçekleşti. Bu başlık altında, AFAD son depremler listesi ile depremlerin derinlikleri ve büyüklükleri yer alıyor...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 08:36 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: Deprem mi oldu? Gece boyu Denizli deprem ile sallandı - AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Denizli'nin farklı ilçelerinde depremler meydana geldi. Gece boyunca sallanan Denizli'de 'deprem mi oldu' sorusu bugünün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Gece geç saatlerde meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntılar arasında en büyüğü 4.30 sularında yaşandı ve büyüklüğü 3.7 olarak belirlendi. Aşağıda, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri yer almaktadır.

SON DAKİKA: DENİZLİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Denizli'de saat 03.21'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu depremden 8 dakika sonra merkez üssü Kocadere Mahallesi olan 1.5 büyüklüğünde hafif, saat 03.46'da ise yine merkez üssü Irganlı olan 3.6 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi. Art arda meydana gelen depremde kısa süreliğine korku ve panik yaşandı.

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Son Dakika Haberleri: Deprem mi oldu? Gece boyu Denizli deprem ile sallandı - AFAD son depremler listesi
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