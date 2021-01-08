Son dakika haberler: Türkiye'nin konuştuğu adamdan yeni haber... "2021 hayatımı değiştirdi"

Pazartesi günü işe başladım. Ben daha önceden bu işleri yapıyordum. Geçmişteki sıkıntılarımdan dolayı eşimden ayrıldım. Çocuğum var. Maddi sıkıntılardan dolayı ve işsizlikten dolayı ayrılmak zorunda kalmıştım. Şu an işim var çalışıyorum. Bu bana güzel bir gelecek oldu.