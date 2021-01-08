Sosyal medya hesabı ele verdi! "Uyuşturucu Patroniçesi" tutuklandı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Uyuşturucu Patroniçesi" olarak adlandırılan "Melek" kod adlı Çilem K.'yı gözaltına aldı. Çilem K., 2009 yılında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Suç örgütüne düzenlenen operasyonda çete lideri Mehmet C. ve çete üyesi 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aynı çetenin üyesi olan ve "Uyuşturucu Patroniçesi" olarak adlandırılan "Melek" kod isimli Çilem K. da o operasyonda gözaltına alınmıştı. İddialara göre tutuksuz yargılanırken 2017 yılında hakkında dokuz yıl dört ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı verilen şüpheli Çilem K. firari olarak aranıyordu.

Sosyal medya hesabı yakalattı! "Uyuşturucu Patroniçesi" tutuklandı | Video



ÖNCE ADRESİ TESPİT EDİLDİ



İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sosyal medya üzerinden titiz bir çalışma yürüttü. Organize Şube ve Sanal Devriye Polisleri; şüpheli Çilem K.'nın, oğlunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardan yola çıktı ve Çilem K.'nın Küçükçekmece İlçesi'nde olan adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyon sonucunda "Melek" kod isimli firari Çilem K. gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç yıldır aranan firari Çilem K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

MSB açıkladı! Kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakaladı