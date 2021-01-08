Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları - MPİ bilet sorgulama işlemi

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında tamamen yenilenen ve haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günlerinde Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ve Youtube canlı yayınlarıyla kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün belirlendi. MP TV canlı çekilişine dahil olmak amacıyla kupon dolduran ve 26 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyenin kazananı olmak isteyen şans oyunu severler, kazandıran numaraları merak ederek 7 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları ile MPİ sorgulama ekranı detaylarını bu başlık altında bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 OCAK)

Milli Piyango Online ile 7 Ocak Süper Loto çekilişi sonuçları sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) sorgulama motoru detayları şöyle;