Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi eğitimlerine hız verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri havza bazlı ürünler için bölge bölge harekete geçti.

İl ve ilçe Tarım Müdürlükleri sahaya inerek ve çiftçilere ürün verimliliği ve üründe kalite odaklı saha çalışmalarına Türkiye'nin ihracatı kaleminde ilk sırada yer alan fındık için Karadeniz illerinde doğru budama yoluyla verimi arttırmak için tarla tarla gezerek çiftçiye fındıkta doğru budama nasıl yapılır eğitimleri verilmeye başladı.

DÖNÜMDEN 150 KİLO DAHA FAZLA ÜRÜN ALINACAK

Çarşamba İlçe Tarım Müdürlüğü fındıkta doğru budama eğitimi için Sahil Köyünde genç çiftçilere kendi fındık bahçelerinde uygulamalı budama eğitimi verdi.

SABAH'a açıklamada bulunan fındık bahçesi sahipleri; "Biz yıllardır atadan kalma usullerle fındık budaması yapıyorduk. Dönümden 300 kilo fındık ürünü alıyorduk. Bu yeni budama tekniği sayesinde hem dönüm başına fazla ürün alacağız, hem de ürün kalitesi ile fidelerin verimlilik ömrü uzayacak. Tarım Bakanımıza ve ilçe tarım yetkililerine çok teşekkür ederiz." dedi.