Yarın marketler açık mı? Cuma günü ve hafta sonu kısıtlamasında marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça saat açık?

Hafta sonu market çalışma saatleri binlerce vatandaşın sokağa çıkma yasağı öncesinde merak konusu haline geliyor. 81 ilde uygulanan kısıtlama kapsamında vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü belirlenen saat aralıklarında ikametlerine en yakın işletmeden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Buna göre; marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça saat açık? Yarın marketler açık mı? İşte çalışma saatleri!
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Sokağa çıkma yasağında marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama günlerinde vatandaşlar hafta sonu market çalışma saatleri ile ilgili genelgede yer alan detayları merak ediyor…
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.