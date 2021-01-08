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Yarın marketler açık mı? Cuma günü ve hafta sonu kısıtlamasında marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça saat açık?

Bu hafta sonu da uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bu akşam 21.00’da başlarken öte yandan hafta sonu bu noktada merak ediliyor. Yayımlanan genelgeye göre; bilindiği üzere vatandaşlar belirlenen saat aralıklarında ikametlerine yürüme mesafesindeki işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, Yarın marketler açık mı? , , , marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu market çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:08 Son Güncelleme: 8.1.2021 10:09 ABONE OL
Yarın marketler açık mı? Cuma günü ve hafta sonu kısıtlamasında marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça saat açık?

Hafta sonu market çalışma saatleri binlerce vatandaşın sokağa çıkma yasağı öncesinde merak konusu haline geliyor. 81 ilde uygulanan kısıtlama kapsamında vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü belirlenen saat aralıklarında ikametlerine en yakın işletmeden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Buna göre; marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça saat açık? Yarın marketler açık mı? İşte çalışma saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağında marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama günlerinde vatandaşlar hafta sonu market çalışma saatleri ile ilgili genelgede yer alan detayları merak ediyor…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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