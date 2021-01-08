Yarın marketler açık mı? Cuma günü ve hafta sonu kısıtlamasında marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça saat açık?

Hafta sonu market çalışma saatleri binlerce vatandaşın sokağa çıkma yasağı öncesinde merak konusu haline geliyor. 81 ilde uygulanan kısıtlama kapsamında vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü belirlenen saat aralıklarında ikametlerine en yakın işletmeden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Buna göre; marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça saat açık? Yarın marketler açık mı? İşte çalışma saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağında marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama günlerinde vatandaşlar hafta sonu market çalışma saatleri ile ilgili genelgede yer alan detayları merak ediyor…