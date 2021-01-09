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Bahçelievler'deki gençlik merkezi yıkıldı! Yerine moderni yapılacak

'nın ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde bulunan yıkım kararı verilen gençlik merkezi, iş makinesinin ilk dokunuşunun ardından tamamen çöktü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 9.1.2021 17:56 ABONE OL
Bahçelievler'deki gençlik merkezi yıkıldı! Yerine moderni yapılacak

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde bulunan yıkım kararı verilen gençlik merkezi, iş makinesinin ilk dokunuşunun ardından tamamen çöktü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde bulunan gençlik merkezi için yıkım kararı alınmıştı. Alınan kararın ardından ekipler, yıkım. çalışmaları başladı. Yıkım işlemlerine başlanan bina, iş makinesinin ilk dokunuşunun ardından tamamen çöktü. Binanın büyük bir gürültü ile çökmesiyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Yıkılan gençlik merkezi yerine daha güzel bir modern gençlik merkezi yapılacak

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Bahçelievler'deki gençlik merkezi yıkıldı! Yerine moderni yapılacak
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