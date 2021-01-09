Boğaz’da BAGİS’li takip

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde 24 metreden daha sığ noktalarda avlanmak yasak. Kıyı balıkçıları ile gırgır balıkçıları arasındaki kural ihlali tartışması sürüyor. Kıyı balıkçıları, sığ sularda yavru balıkların avlandığını ve gırgır tekneleri nedeniyle balık tutamadıklarını belirtirken, gırgır balıkçılığı yapanlar ise sığ sularda ağlarının zarar gördüğünü bu yüzden 24 metre kuralını ihlal etmediklerini söylüyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Boğaz'da son dönemde tepkilerin odağında olan gırgır tekneleriyle ilgili konuştu. 12 metreden uzun tüm gırgır teknelerinde Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) kullanma zorunluluğu olduğunu ve teknelerin uydu üzerinden 24 saat anlık olarak takip edildiğini ifade eden Karaca, "24 metreden daha sığ noktada avcılık yapıyorsa, trol yapmaması gereken yerde bulunuyorsa uyarı veriyor" diye konuştu.Karaca, "71 tekneye ruhsatsız ve kaçak avlandığı için el koyduk. 18 bin 687 denetim yaptık. 1 milyon 277 bin lira idari para cezası uyguladık" dedi.Tarım Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında yaşanan artış ve buna bağlı olarak et verimlerinin düşmesi nedeniyle 10 gün boyunca hamsi avına yasak getirdi. Ordu, Giresun ve Trabzon'daki balıkçılar, karardan memnun. Önceki gece başlanan yasak öncesinde avlanan ve tezgahlardaki yerini alan hamsi, büyük ilgi gördü.