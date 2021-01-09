Didem’in katiline müebbet

İstanbul Maltepe'deki lüks rezidansta, 10 yıldır birlikte olduğu 30 yaşındaki Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Abdulsalem Günay'ın (29) yargılandığı davada karar çıktı. Karar duruşmasına, Günay tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Mengü'nün annesi, kardeşi ve müştekilerin avukatı Ayhan Cesur da duruşmada hazır bulundu. Duruşma sırasında söz alan müşteki yakınları "Bizim içimiz yanıyor, sanık en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi. Müşteki avukatı Ayhan Cesur, sanık hakkında tahrik indirimi uygulanmamasını istedi. Kadının bisikletini ve arabasını alması nedeniyle sanık hakkında hırsızlık suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Günay'ın son sözü "Üzgünüm, pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu" oldu. Mahkeme, Günay'ın "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.