Dördü kanser 14 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.Kanser ilaçlarından 2'si yurt dışından tedarik edilen ürotelyal kanser tedavisinde kullanılıyor, 2'si akciğer kanserinin son evresinde kullanılan yenilikçi bir ilaç. Yurt dışından tedarik edilen vitiligo tedavisinde kullanılan ilaç ise ülkemizde imal edilmek suretiyle ödemeye alındı. 5 ilaçsa hipertansiyon tedavisinde kullanılıyor. 2 adet öksürük ilacı, 1 adet soğuk algınlığı ilacı ve 1 radyoterapi alan kadınlarda kullanılan ilaç da listede. Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 375, ülkemizde ruhsatlı 8 bin 545 ilaç bulunuyor. Hamileliğin ilk ayında anne karnındaki bebeklerde oluşan spina bifida hastalığının tedavisinde kullanılan "Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarımı" işleminin de geri ödeme kapsamına alındığı belirtildi.