Dünya şampiyonundan kadınlara ücretsiz ders

Kocaeli İzmit İlçesinde, bir spor salonunda savunma sporları eğitimi veren Karete Full Contact Dünya Şampiyonu Vedat Akbulut, Kadınlara yaşayabilecekleri kapkaç, taciz veya şiddet olaylarına karşı ücretsiz olarak kendini savunma dersleri veriyor. Akbulut, kadınlara karate, muay thai, kick boks ve yakın dövüşten kendini savunabilecekleri teknikleri ile eğitim veriyor.

FİZİKİGÜÇ TEKNİK İLE ALT EDİLEBİLİR

Kadınlara kendilerini nasıl savunabilecekleri konusunda ücretsiz eğitim veren Akbulut, "Artan kadına yönelik şiddet olaylarının yanı sıra, olası kapkaç ve taciz olaylarında, kadınlara kendisine saldıran kişiyi savuşturup etkisiz hale getirmeyi öğretiyoruz. Tabii ki saldırı savuşturulup, saldırgan etkisiz hale getirildikten sonra, hemen bağırarak çevreden yardım istemeleri konusunda da bilinçlendiriyoruz. Burada asıl amaç, fiziki gücün teknik ile alt edebileceğini onlara gösterip, öncelikle korkularını yenmeyi sağlıyoruz. Biz kadınlarımıza bir desteğimiz olsun istedik. Ücretsiz olarak verdiğimiz bu derslerimiz, şu anda pandemi nedeniyle en fazla 4'er kişi ile yapılıyor ve oldukça ilgi görüyor. Bazı kadınlar kendini savunma konusunda temel eğitimi aldıktan sonra sağlıklı bir yaşam için herhangi bir dövüş sanatını seçerek sağlıklı bir yaşam için profesyonel eğitim almaya devam edebiliyor" dedi

ÖZGÜVENİM YÜKSELDİ

Ücretsiz olarak verilen eğitime katılan evli ve 2 çocuk annesi İlknur Özkan, "Evliyim, 2 kızım var. Evet, evde şiddet görmüyorum. Lakin sokakta, pazarda, her yerde olan şiddete karşı kendimi savunmak bu kurslara katıldım. Temel eğitimi aldıktan sonrada bu sporun bana iyi geldiğini gördüm ve Kick Boks dersleri almaya başladım. Özgüvenim yükseldi. İnanın dünyanın en güçlüsü gelse de onu yenebileceğime inanıyorum. Hocamıza verdiği ücretsiz eğitim için teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

HERKESİN BU EĞİTİMİ ALMASI GEREKİR

Üniversite öğrencisi olan ve ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan Büşra Çolak, " Salona sağlıklı bir yaşam için kayıt oldum. Sonrasında bu ücretsiz eğitimlerden haberdar oldum ve gelmek istedim. Bu eğitimde yeni olsamda kendimi yavaş yavaş geliştiriyorum. Bence herkesin kendini savunmak ve özgüven kazanmaları amacıyla bu eğitimi alması gerekir" dedi.