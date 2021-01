‘Dünyanın nazar boncuğu’ haritadan siliniyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü, yıllardır bilinçsiz su tüketimi sonucu kurudu. TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilcisi Musa Ceyhan, bu yılki kuraklıkla birlikte Meke Gölü'nün çöl haline geldiğini söyledi. Ceyhan, şöyle konuştu: "Biz çocukken ve gençliğimizde her gün buraya gelirdik. 10 metrenin üzerinde su vardı. Ama yıllar öncesinden kurumaya başladı. Bu da yeraltı suyunun bitmesi nedeniyle oldu. Yeraltı suyunu bilinçsizce kullandık. Gölü besleyen kaynaklar da kurudu. Buna bir de yağmur ve karın yağmaması eklenince göl iyice bitti. Bu yıl biraz kar yağar, yağmur yağar kendine gelir diye düşündük ama o da olmadı. Gölde çölleşme başladı. Buraya yerli ve yabancı turistler gelirdi. Şimdi kimse gelmez oldu. Her türlü kuş gelirdi. Şimdi ıssız bir yer haline geldi. Tek umudumuz yağmur ya da karın yağması. Kurtarmasa bile en azından biraz can olur."Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 10 metrenin üzerinde su bulunan Meke Gölü, bölgedeki yağış azlığı ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu kurudu.