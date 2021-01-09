Eski erkek arkadaşının bıçakladığı Çağla Çiçekçi yaşadığı şiddeti böyle anlattı





Çiçekçi, olay günü evinde Ufuk Ö. ile birlikte alkol aldıklarını ve aralarında tartışma çıktığını anlattı. Ardından kendisini aldattığı yönünde ifadeler kullanan Ufuk Ö.'nün evinden çıkmasını istediğini anlatan Çiçekçi, "Mutfakta iken Ufuk benim boğazıma sarıldı ve tezgahın üzerine yatırdı. Bu esnada elinde bıçak olduğunu fark ettim. Ev arkadaşım Zeynep'e elinde bıçak olduğunu söyledim. Elindeki bıçağın küçük gri renkli bir meyve bıçağı olduğunu hatırlıyorum. Ben bu arada bayılmış olacağım ki kendime geldiğimde solanda çekyatın kenarındaydım.