İşlerini bırakıp topraksız tarıma başladılar

İstanbul Silivri'de, özel bir şirkette çalışan 2 çocukluk arkadaşı Gökhan Başar (34) ve Yalçın Özcan (34) işlerini bırakıp çiftçiliğe adım attı. İki girişimci, 3 bin metrekarelik kapalı alanda gotik tarzda modern tarım serası inşa etti. Üretime yeni geçen girişimciler, Değirmenköy'deki serada topraksız tarım yöntemiyle marul, kıvırcık, yeşil soğan, maydanoz, salatalık ve çilek yetiştirecek. Başar, "Şu an geldiğimiz nokta bu, ilk tohumlarımızı daha yeni attık ve seramızın inşaatı daha henüz bitmedi. Bittikten sonra, ilk etapta 30 bin adet kıvırcık ve Akdeniz yeşillikleri üretimi ile faaliyetlere başlayacağız" dedi.