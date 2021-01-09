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’da suya fahiş zam vatandaşı isyan ettirdi: Suyu ithal mi ediyorsunuz!

Büyükşehir Belediyesi suya ardı ardına zam yapınca vatandaşlar sosyal medyadan “Suyu ithal mi ediyorsunuz” diyerek isyan etti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 10.1.2021 00:15 ABONE OL
Muğla’da suya fahiş zam vatandaşı isyan ettirdi: Suyu ithal mi ediyorsunuz!

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) su abonesi olan vatandaşlar son günlerde su faturası isyanını ŞİKAYETİM VAR sayfalarında yoğun bir şekilde dile getiriyor. Vatandaşlar Aralık 2020 faturaları ile Ocak 2021 faturaları bedelleri arasında yüzde 45'ten fazla artış olduğunu dile getirerek bizzat kendilerine ait faturaları paylaşıyorlar.

AÇIKLAMA BEKLİYORLAR


Faturalar arasındaki farka isyan eden Milas ve Fethiye'de yaşayan şu abonesi vatandaş "Su ithal mi ediliyor" eleştirisinde bulunuyor. Sosyal medyada açılan şikayetim var sayfalarında su fiyatlarına isyan eden vatandaşlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ'ye seslenerek bir açıklama yapılmasını bekliyorlar.

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Muğla’da suya fahiş zam vatandaşı isyan ettirdi: Suyu ithal mi ediyorsunuz!
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